Business news: la taiwanese Tsmc investirà 3,5 miliardi di euro per aprire fabbrica in Germania

- Il colosso taiwanese dei semiconduttori Tsmc ha approvato un investimento da 3,5 miliardi di euro per la costruzione della sua prima fabbrica in Europa, che sorgerà in Germania. Lo ha annunciato la stessa società in un breve comunicato diramato al termine di una riunione del consiglio di amministrazione. L’impianto, sul quale erano in corso trattative sin dal 2021 con lo Stato libero di Sassonia, sarà realizzato a Dresda sotto la supervisione di una controllata della Tsmc, la European Semiconductor Manufacturing Company (Esmc). La compagnia taiwanese aveva già annunciato nei mesi scorsi un investimento da 40 miliardi di dollari per la realizzazione di un nuovo impianto in Arizona. A questo proposito, nella nota si annuncia l’approvazione di un’iniezione di capitale di non più di 4,5 miliardi di dollari per il progetto negli Stati Uniti. (Cip)