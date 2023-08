Business news: Cina, oltre 100 milioni di dollari dal governo per il recupero dei terreni agricoli dopo le alluvioni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo della Cina ha stanziato 732 milioni di yuan, circa 101 milioni di dollari, per consentire a nove province di recuperare la produzione agricola dopo le alluvioni che si sono abbattute sulla zona nord-orientale del Paese nei giorni scorsi uccidendo 14 persone e alimentando serie preoccupazioni per la sicurezza alimentare delle popolazioni coinvolte. Lo riferiscono i media di Stato. I fondi sono stati stanziati dal ministero delle Finanze e da quello dell'Agricoltura e degli Affari rurali a favore delle province di Pechino, Tianjin, Hebei, Shanxi, Mongolia interna, Jilin, Heilongjiang, Zhejiang e Fujian. Destinatario di fondi sarà anche il gruppo Beidahuang, uno dei colossi del settore con base nella provincia di Heilongjiang. Secondo le autorità, i sussidi consentiranno l'acquisto di prodotti per l'agricoltura come sementi, fertilizzanti, pesticidi e servizi operativi per la ripresa della produzione agricola e per la riparazione delle strutture danneggiate. (Cip)