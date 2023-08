Ucraina-Grecia: Zelensky ringrazia Mitsotakis per adesione a Dichiarazione sostegno G7

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente dell’Ucraina, Volodymyr Zelensky, ha ringraziato il premier della Grecia, Kyriakos Mitotakis, per il suo impegno nella cooperazione tra i due Paesi e per l’adesione di Atene alla Dichiarazione di sostegno del G7. “Sono grato alla Grecia per aver aderito alla Dichiarazione di sostegno del G7, il 14mo Paese a sostenere le garanzie di sicurezza per l’Ucraina. Ringrazio Mitsotakis per il suo impegno personale nella cooperazione greco-ucraina”, ha scritto Zelensky su X (ex Twitter). Nella giornata di ieri, il ministro degli Esteri di Atene, Giorgos Gerapetritis, ha avuto un colloquio telefonico con l’omologo ucraino, Dmytro Kuleba, a cui ha ribadito che la Grecia “incoraggia tutte le iniziative internazionali volte a ripristinare la sovranità dell’Ucraina”. La Dichiarazione di sostegno del G7 è stata firmata all’inizio di luglio in occasione del vertice Nato che si è svolto a Vilnius, in Lituania, e prevede un appoggio a lungo termine a Kiev nell’ambito della sicurezza e dell’economia. (Kiu)