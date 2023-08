Usa: media, DeSantis ha versato 95 mila dollari a un'organizzazione evangelica nell'Iowa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governatore della Florida e candidato alla presidenza degli Stati Uniti Ron DeSantis ha versato negli ultimi mesi un totale di 95 mila dollari alla Family Leader Foundation, un'organizzazione no profit con sede nell'Iowa che è guidata dal leader evangelico Bob Vander Plaats. Lo riferiscono i media statunitensi citando i rapporti finanziari della sua campagna elettorale. Molto indietro rispetto all'ex presidente Donald Trump nei sondaggi nazionali e in preda alle turbolenze nella sua campagna elettorale, DeSantis e i suoi consiglieri stanno spendendo molto in Iowa nella speranza di fermare lo slancio di Trump. L'influente base elettorale evangelica dello stato è cruciale per questa strategia. (Was)