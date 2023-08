Carceri: Gasparri (FI), non servono nuove norme, applicare quelle già in vigore

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Intento lodevole quello del ministro della Giustizia Nordio che vuole combattere il sovraffollamento carcerario. “Ma non basta parlarne soltanto a ridosso di Ferragosto, quando questi temi per le visite di rito tornano di attualità. Basta applicare le leggi che già ci sono”. Lo dichiara in una nota il senatore di Forza Italia, Maurizio Gasparri, vicepresidente del Senato. “Non serve nessuna innovazione. Da decenni, ad esempio, è in vigore una norma che consente di far scontare pene alternative presso le comunità terapeutiche ai detenuti tossicodipendenti che abbiano riportato anche condanne fino a sei anni. Questa norma viene usata pochissimo. Per inerzia della Magistratura, per un mancato funzionamento della burocrazia, per la complessità delle procedure”, sottolinea Gasparri, che aggiunge: “Non c'è bisogno di fare una nuova legge, come qualcuno, ignorando la norma in vigore, proponeva tempo fa. Basta applicare le leggi che ci sono. Rilanciando il ruolo delle comunità terapeutiche e la cultura del recupero dalle dipendenze, dell'alternativa al carcere per affrontare percorsi molto più utili a chi è caduto nel gorgo della droga. Nordio, ci vuole un minuto per avviare questo percorso. Non bisogna nemmeno fare norme nuove. Basta avere la volontà politica. Su questo ho presentato una mozione in Parlamento perché credo che, prima delle grandi riforme, indispensabili, il funzionamento delle leggi che già ci sono sarebbe un ottimo biglietto da visita per questo governo. Servono fatti, altrimenti si rimane agli annunci". (Rin)