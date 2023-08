Energia: Iran, conclusa prima fase di sviluppo del giacimento Sepehr-Jufair nel sud

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La prima fase del piano di sviluppo dei giacimenti di Sepehr-Jufair, nella provincia meridionale del Kuzestan, è stata completata e la produzione di petrolio inizierà nel prossimo futuro. Lo ha detto l'amministratore delegato della Petroleum Engineering and Development Company (Pedec), Abouzar Sharifi, citato dall'agenzia di stampa "Mehr". "Una parte significativa della prima fase del piano di sviluppo di questi giacimenti è pronta per essere avviata, e c'è la possibilità di avviare la produzione giornaliera di circa 20.000 barili di greggio da questi giacimenti nelle prossime settimane", ha detto. Il piano di sviluppo e produzione globale di questi giacimenti comprende tre fasi e al termine della prima la produzione dovrebbe raggiungere i 36.000 barili al giorno. Lo sviluppo del campo Sepehr-Jufair avverrà in 3 fasi con una capacità complessiva di 110.000 barili al giorno. (Res)