Business news: gruppo investitori giapponesi avvia l'acquisizione di Toshiba

- Un consorzio di investitori giapponesi guidato dal fondo d'investimento Japan Industrial Partners (Jip) ha avviato l' acquisizione di Toshiba sulla base di un'offerta di 2 mila miliardi di yen (circa 14 miliardi di dollari). Lo ha riferito l'azienda giapponese, ricordando che l'operazione, approvata lo scorso marzo, prevede il delisting di Toshiba, quotata da 74 anni nella borsa di Tokyo. L'acquisizione dovrebbe essere completata entro la fine del 2023. L'offerta di acquisizione della compagnia prevede un prezzo unitario per azione di 4.620 yen. L'offerta di acquisizione guidata da Jip segna il culmine di un lungo processo negoziale. Toshiba detiene attività e interessi in settori quali i semiconduttori, i macchinari ferroviari e la generazione di energia elettrica. Ad oggi poco più della metà del capitale azionario di Toshiba è detenuto da investitori stranieri, e circa il 30 per cento da investitori attivisti; primi tra tutti, Effissimo Capital Management, 3D Investment Partner e Farallon Capital Management. Gran parte degli azionisti hanno acquisito partecipazioni della compagnia nel 2017, quando raccolse circa 4,6 miliardi di dollari attraverso offerte sul mercato per sottrarsi a una gravissima crisi finanziaria. I proprietari del rimanente 70 per cento del capitale azionario includono istituzioni finanziaria giapponesi e investitori retail. (Git)