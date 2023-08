Business news: Cina, esportazioni in calo del 14,5 per cento su base annua a luglio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Cina ha registrato un calo delle esportazioni del 14,5 per cento su base annua a luglio, mentre le importazioni si sono ridimensionate del 12,4 per cento nello stesso periodo, secondo i dati pubblicati dalle autorità doganali della prima economia asiatica. Si tratta del peggior dato in termini percentuali per l'export cinese da febbraio 2020, e di un risultato peggiore rispetto a quanto mediamente anticipato dagli economisti. Le importazioni di petrolio greggio e soia sono aumentate rispettivamente del 17 per cento e del 23,5 per cento su base annua, ma le importazioni di minerale di ferro sono aumentate appena del 2,5 per cento su base annua, e quelle di rame sono addirittura calate del 2,7 per cento rispetto a luglio 2022, a dimostrazione di uno scarso dinamismo dell'attività manifatturiera. (Cip)