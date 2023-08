Business news: Kobe Steel prevede utili record per l’anno fiscale in corso

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il colosso giapponese dell’acciaio Kobe Steel ha rivisto al rialzo le proprie stime per i profitti nell’anno fiscale in corso, che dovrebbero raggiungere la cifra record di 120 miliardi di yen, 839 milioni di dollari, grazie all’aumento dei prezzi e al calo del costo dei carburanti. La terza compagnia siderurgica del Giappone aveva precedentemente previsto profitti per 100 miliardi di yen. Lo scorso anno gli utili si erano fermati a 72,5 miliardi di yen, poco più di 500 milioni di dollari. I costi più bassi delle materie prime, secondo l’azienda, dovrebbero compensare i problemi perduranti nei settori dei semiconduttori e delle tecnologie dell’informazione e il calo della produzione di automobili in Giappone. Nel primo trimestre di questo anno fiscale i profitti netti di Kobe Steel sono cresciuti del 21 per cento, attestandosi a 25,4 miliardi di yen, circa 177 milioni di dollari. (Git)