Serbia: Vuci, autostrada Nis-Merdare sarà grande importanza per la regione di Toplicki

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'autostrada Nis-Merdare sarà di grande importanza per la regione serba di Toplicki. Lo ha detto il presidente della Serbia, Aleksandar Vucic, visitando il primo tratto dell'autostrada a Merosina. "Questo è anche un invito agli investitori perché a Prokuplje si sta costruendo una zona commerciale, ci sono tre terme a Kursumlija, ma servono più investitori. Abbiamo aperto un altro stabilimento nel comune di Blace. La strada Belonjin-Blace ha asfalto nuovo fatto per assomigliare alla Svizzera”, ha detto Vucic, ricordando che nell'ambito del processo di Berlino nel 2014, discusse con l'allora cancelliera tedesca Angela Merkel sul collegamento autostradale fra Nis e Pristina, sottolineando che erano le autorità di quest’ultima città a non essere interessate. "Penso che sia molto importante essere collegati con Gracanica, ma anche con Pristina, Tirana, Durazzo. Facilita il nostro lavoro e il progresso, l'importazione e l'esportazione di beni e servizi'', ha affermato Vucic. (Seb)