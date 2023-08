Serbia-Kosovo: Petkovic, messaggi di Kurti sono alibi per azioni unilaterali contro serbi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I messaggi del premier kosovaro Albin Kurti, che teme una nuova escalation nel nord, rappresentano un alibi per “nuove azioni unilaterali” di Pristina contro il popolo serbo. Lo ha detto il direttore dell'Ufficio per il Kosovo e Metohija, Petar Petkovic, citato dall’agenzia di stampa “Tanjug”. “È noto a tutti che l’unico a provocare tensioni, conflitti e azioni violente nel nord del Kosovo è Albin Kurti, attraverso le due falangi ‘parapoliziesche’. Le sue parole possono essere interpretate solo come sinistre minacce alla Serbia”, ha affermato Petkovic. Secondo il funzionario serbo, Kurti sarà “direttamente responsabile di qualsiasi nuova azione contro i serbi nel nord”.(Seb)