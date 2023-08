© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il generale Figliuolo, nel portare ai militari italiani i saluti del Ministro della Difesa Guido Crosetto e del Capo di Stato Maggiore della Difesa Ammiraglio Cavo Dragone, ha espresso parole di apprezzamento per i risultati conseguiti dal contingente nazionale nel corso di una missione che è stata condotta in una realtà complessa come quella balcanica, particolarmente nota al Generale Figliuolo, che è stato Comandante delle forze Nato in Kosovo tra il 2014 e il 2015. “Avete compiuto con onore la vostra missione” – ha detto il Comandante del Covi - “Avete saputo rapportarvi alla pari con la popolazione locale e questa è una capacità che non tutti hanno. Vi siete fatti apprezzare per il dialogo continuo e costruttivo con i rappresentanti della vita pubblica di questo Paese e questo nonostante recenti incidenti le cui cause sono da ricercare non di certo nel vostro operato, che è stato professionale, imparziale, rispettoso dell’uso proporzionale della forza e al tempo stesso fermo e determinato”.Il generale Ristuccia ha evidenziato che “il Contingente Italiano lascia un segno chiaro nell’ambito della Missione Kfor, mantenendo i massimi standard di equità e imparzialità e creando condizioni che hanno portato benefici a tutte le comunità che vivono in Kosovo. La popolazione vi apprezza per gli sforzi che avete profuso, anche attraverso i vari progetti Cimic a supporto delle istituzioni scolastiche e sanitarie locali. Siete stati sempre d’esempio, impegnandovi per il bene di tutti e fornendo ai responsabili delle comunità locali soluzioni durevoli per una convivenza pacifica. Sono orgoglioso di voi, uomini e donne del Rc-W: una storia di successi!”. (segue) (Com)