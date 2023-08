Serbia: ambasciatore ucraino invita Paese ad armonizzare politica estera con Ue su aggressione russa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'ambasciatore dell'Ucraina a Belgrado Volodymyr Tolkach ha invitato oggi la Serbia, "Paese candidato all'adesione", ad armonizzare la sua politica estera con l'Unione europea, "in particolare per quanto riguarda l'aggressione della Federazione Russa contro l'Ucraina, altro Paese candidato", ha sottolineato. Lo riporta l'agenzia di stampa "Beta". In una dichiarazione a riguardo delle affermazioni del rappresentante del Parlamento ucraino, Oleksandr Merezhko, secondo cui ci sono deputati nell'Assemblea di Kiev che "sostengono il riconoscimento dell'indipendenza del Kosovo" e che forse "dovrebbe essere aperto un ufficio di collegamento a Pristina, in risposta al sostegno che il Kosovo dà al suo Paese", l'ambasciatore ucraino ha detto che bisogna riconoscere "la posizione inequivocabile della leadership kosovara rispetto alla condanna dell'aggressione della Russia contro l'Ucraina, attraverso l'adesione alle sanzioni". "Non stupisce quindi che sempre più voci nella società ucraina sostengano il riconoscimento dell'indipendenza del Kosovo", ha aggiunto Tolkach. (segue) (Seb)