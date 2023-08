Roma: oltre 30 carte di credito rubate in casa, arrestato 38enne

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Fermato mentre era a bordo del suo scooter nel portafogli aveva decine di carte di credito rubate e pin degli intestatari. E' successo a Roma dove un romano di 38 anni è stato fermato dai carabinieri nel corso di un controllo in via Flaminia perchè non si era fermato a un semaforo rosso. Nel corso degli accertamenti, però, l'uomo è apparso subito nervoso e alla fine del controllo i militari lo hanno trovato in possesso di diverse carte di credito con tanto di pin e nomi degli intestatari. I carabinieri, così, hanno deciso di approfondire le indagini e - a seguito della perquisizione domiciliare - sono state trovate un totale di 32 carte di credito intestate a terzi. L'uomo è stato arrestato. Sono in corso indagini per chiarire la dinamica della vicenda. (Rer)