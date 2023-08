Murgia: Fratoianni, perdiamo persona preziosa per nostro Paese

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Persone come Michela Murgia “sono preziose per un Paese come il nostro. Ma soprattutto perdo una persona a cui ho voluto molto bene”. Lo ha affermato il segretario nazionale di Sinistra italiana, Nicola Fratoianni, parlamentare dell'Alleanza Verdi Sinistra, parlando con i cronisti, e che insieme a Marilena Grassadonia e ad Elisabetta Piccolotti ha seguito i funerali della scrittrice in piazza del Popolo a Roma. “Michela – ha aggiunto – era un'amica. Perdiamo una donna libera, un'intelligenza acutissima, una persona straordinaria, perdiamo parole, idee cultura e una militante originale e curiosa, consapevole che essere partigiana è la condizione per garantire la qualità della democrazia”. “Con lei qualche anno fa – ha proseguito il leader di Si – avevamo costruito il percorso degli equipaggi di terra di Mediterranea, quando partì nave Mare Jonio, con intellettuali ed artisti impegnati in tutta Italia a difesa dei diritti e della dignità delle persone. E la sua energia era stata determinante per il successo dell'iniziativa”. (Rin)