Polonia: ministro Difesa annuncia task force al confine bielorusso per addestramento truppe

22 luglio 2021

- Il ministro della Difesa polacco, Mariusz Blaszczak, ha annunciato oggi l’istituzione di una task force militare con scopi di addestramento vicino al confine con la Bielorussia. Lo riporta l’agenzia di stampa “Pap”. “Non c’è dubbio che la frontiera sia minacciata, stiamo assistendo a continue pressioni, con tentativi dei migranti di attraversare illegalmente il confine, incoraggiati dal regime bielorusso in cooperazione con il Cremlino, al fine di destabilizzare il Paese”, ha affermato Blaszczak. La task force, ha aggiunto il ministro polacco, addestrerà i soldati nella provincia di Podlaskie per rafforzare la difesa in caso di deterioramento della situazione al confine con la Bielorussia. “L’obiettivo delle truppe schierate è quello scoraggiare un potenziale aggressore e garantire la sicurezza”, ha spiegato Blaszczak. Giovedì scorso, il ministero della Difesa di Varsavia ha annunciato l’aumento del numero dei soldati presso il confine polacco-bielorusso a 10 mila. Di questi, 4 mila parteciperanno direttamente all'operazione di sostegno al Servizio di frontiera, mentre i restanti 6 mila saranno riservisti. (Vap)