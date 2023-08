Salario minimo: Zucconi (Fd’I), da opposizioni comportamento strumentale e propagandistico

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il comportamento strumentale e propagandistico delle opposizioni “dimostra che, come in passato, non gli interessa niente né dei lavoratori né tantomeno delle aziende”. Lo afferma in una nota il segretario di Presidenza alla Camera e deputato di Fratelli d’Italia, Riccardo Zucconi, per il quale l’opposizione sui salari “si straccia le vesti, dopo però averle stracciate ai lavoratori per anni. Il governo ha ben chiaro che il doveroso intervento sui temi salariali deve avere basi di serietà e fattibilità con l’obbiettivo di aumentare gli stipendi e di far ripartire l’economia italiana”. “Per noi, il nostro governo, ci sono – conclude Zucconi – due obiettivi in tema di lavoro: ridare ai lavoratori il potere d’acquisto perso negli anni dei governi Pd e M5s e far ripartire l’economia italiana che proprio loro hanno massacrato”. (Rin)