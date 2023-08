Bulgaria: governo notificherà a Lukoil ritiro concessione porto Rosenets

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo della Bulgaria è pronto a notificare alla compagnia bielorussa Lukoil la risoluzione del contratto relativo alla concessione del porto di Rosenets. Lo riporta l’emittente radiofonica “Radio Bulgaria”, sulla base di quanto stabilito durante il Consiglio dei ministri. Il mese scorso il Parlamento bulgaro ha approvato alcuni emendamenti legislativi per consentire allo Stato di sospendere la concessione portuale. Una misura che, come hanno spiegato i promotori della proposta, sarebbe in linea con le misure restrittive dell’Unione europea dopo l’invasione russa dell’Ucraina. L’obiettivo del governo è quello di “impedire alla Russia di utilizzare le infrastrutture bulgare per finanziare la guerra”. (segue) (Seb)