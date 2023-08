Iran: governatore Banca centrale, sbloccati i fondi in Corea del Sud

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I fondi iraniani congelati in Corea del Sud sono stati sbloccati e saranno presto trasferiti sui conti delle banche iraniane in Qatar. Lo ha annunciato sui social il governatore della Banca centrale dell'Iran, Mohammadreza Farzin. "Sfortunatamente, negli ultimi anni quasi 7 miliardi di dollari in valuta estera del nostro paese sono stati trasferiti alle banche sudcoreane in won e non sono stati pagati gli interessi", ha aggiunto. Il governatore ha confermato che "presto i fondi in euro saranno depositati sui conti di sei banche iraniane in Qatar e saranno utilizzati come pagamenti bancari per l'acquisto di beni non sottoposti alle sanzioni. Il resto di queste risorse, in caso di deposito, riceverà gli interessi bancari ”, ha inoltre osservato Farzin. Nell'ambito di un accordo raggiunto con Washington, gli Stati Uniti hanno dato il via libera allo sblocco dei fondi congelati in cambio della liberazione di cinque irano-statunitensi. (Res)