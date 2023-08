Trasporti: sindacati, bene affidamento Tpl ad Atac, ora avanti con nuovo contratto servizio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le segreterie del Lazio della Filt Cgil, Fit Cisl, Uil Trasporti e Ugl Fna "accolgono con soddisfazione la notizia della decisione della Giunta di Roma Capitale di procedere all'affidamento in house del servizio di trasporto pubblico locale per le annualità dal 2024 al 2027". E' quanto si legge in una nota. "Il prossimo passaggio di fondamentale importanza - proseguono - deve essere la stipula del nuovo contratto di servizio tra Roma Capitale e Atac, di cui l'azienda, le lavoratrici, i lavoratori e la cittadinanza hanno urgente necessità; ci auguriamo che possa concretizzarsi entro la fine dell'anno, poiché eventuale proroga porterebbe al probabile fallimento della Società". (segue) (Com)