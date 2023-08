Trasporti: sindacati, bene affidamento Tpl ad Atac, ora avanti con nuovo contratto servizio (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Auspichiamo - sottolineano i sindacati - che saranno colte tutte le opportunità di investimento che consentirebbero di migliorare le performance e la qualità del servizio offerto, nonché le condizioni generali di lavoro delle dipendenti e dei dipendenti di Atac, che negli ultimi anni si sono trovati a far fronte con le sole proprie forze in prima linea a situazioni complicate e in alcuni casi drammatiche, come negli anni della pandemia, contribuendo in maniera determinante alla chiusura della procedura concordataria.Sono di primaria importanza - aggiungono - interventi di adeguamento e ammodernamento delle infrastrutture e una precisa pianificazione del servizio atta a razionalizzarlo e implementarlo. L'accogliamo, come sempre - concludono - con serietà e fiducia, con la ferma convinzione che il servizio pubblico sia la migliore garanzia per la tutela del diritto universale alla mobilità e che possa essere efficiente e competitivo, con gli adeguati investimenti, con la rigorosa pianificazione e attraverso una virtuosa gestione". (Com)