Sociale: il Ferragosto della solidarietà, le iniziative della comunità di Sant'Egidio

- Anche quest'anno la comunità di Sant'Egidio organizza il "Ferragosto della solidarietà" per contrastare l'abbandono e aiutare i più fragili a fronte dell'aumento del caro vita. Il 15 agosto, infatti, in tutta Italia si moltiplicheranno i momenti di incontro e i pranzi, coronati dalla tradizionale cocomerata. E' quanto si legge in una nota. A Roma e in altre città italiane, per gli amici di sempre: anziani soli, persone senza dimora, migranti, alcuni dei quali giunti con i corridoi umanitari e ormai integrati. Saranno, anzi, molti di loro ad aiutare i nuovi arrivati: tra i volontari anche alcuni afghani a due anni esatti dalla grande fuga di Kabul che cominciò proprio il 15 agosto del 2021. Nella capitale l’appuntamento per il "pranzo dell’amicizia" è a partire dalle 12 alla mensa di via Dandolo 10. Ma il Ferragosto della solidarietà sarà vissuto anche nei numerosi cohousing e convivenze realizzati da Sant’Egidio con anziani, persone con disabilità, ex senza fissa dimora. Grande festa, dalle 19, anche alla Villetta della Misericordia, all’interno dell’area del Policlinico Gemelli, con i residenti - ex senza fissa dimora - e i loro amici. (segue) (Com)