Sociale: il Ferragosto della solidarietà, le iniziative della comunità di Sant'Egidio (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un evento particolarmente sentito sarà la cocomerata nella Casa circondariale di Rebibbia Nuovo Complesso alla quale parteciperanno ben 2.500 detenuti, a partire dalle 9.30. Un momento difficile - prosegue la nota - per gli istituti penitenziari italiani, come testimoniano i due recenti drammi consumati nel carcere di Torino. Feste, pranzi e altri eventi di solidarietà si svolgeranno non solo a Roma ma anche a Milano (dalle 18 allo spazio Living Together, via dei Cinquecento 7), Genova (dalle 17.30 nel chiostro della Santissima Annunziata e alla mensa dei poveri), Padova (dalle 16.30 al patronato di Ognissanti, via Orus 4), Napoli (cocomerata itinerante per i senza dimora a partire dalle 17, da via Luigi Palmieri 19), e in altre città italiane. (Com)