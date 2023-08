Carceri: Serracchiani, non sono priorità per governo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La visita non basta, è urgente intervenire ma il carcere non sembra una priorità per questo governo. “Il ministro Nordio ha infatti bocciato tutti i nostri emendamenti sul carcere, primo fra tutti quello che rimedia ai tagli al Dap fatti in legge di bilancio e quello sul personale amministrativo Uepe". Lo dichiara in una nota la deputata Debora Serracchiani, responsabile Giustizia del Pd, dopo la visita del ministro della Giustizia, Carlo Nordio, al carcere di Torino, che ha visto il suicidio di due donne nelle ultime 48 ore. "Il ministro torna a parlare di caserme ma intanto - prosegue la deputata Pd - è stata abbandonata l'edilizia penitenziaria con la bocciatura del Fondo per l'edilizia e architettura penitenziaria che abbiamo proposto più volte. Non sono stati finalizzati fondi stanziati in legge di bilancio per il carcere con il nostro emendamento". "Anche sulla salute mentale in carcere e sui suicidi - aggiunge Serracchiani - Nordio ha bocciato la proposta del Pd di erogazione di un incentivo per psichiatri, psicologi e per il personale sanitario che lavora in carcere. Giace in commissione Giustizia alla Camera la nostra proposta di indagine conoscitiva sulla salute mentale in carcere". (Rin)