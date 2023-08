Venezuela: Corte suprema azzera vertici del Partito comunista, opposizione a Maduro

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La sala costituzionale della Corte suprema del Venezuela ha azzerato i vertici del Partito comunista (Pcv), nominando una nuova giunta direttiva ad hoc. La decisione, formalmente presa per rendere possibile "realizzare i processi politici interni", ripete quelle già adottate negli ultimi anni nei confronti di altri dodici partiti, tra cui diverse forze storiche delle opposizioni di centrodestra. Un tempo alleato del governo, il Pcv aveva più volte denunciato tentativi di intervento delle istituzioni filo-governative, in particolare dopo aver formalizzato il passaggio all'opposizione. La nuova dirigenza è guidata da Henry Parra, espulso dal Pcv nel 2021 per divergenze di linea politica, firmatario del ricorso accolto dal Tsj. L'intervento della Corte suprema segue di una settimana quello analogo compiuto nei confronti della sede locale della Croce rossa internazionale, motivo di ulteriori allarmi da organismi di difesa dei diritti umani, dentro e fuori i confini. (Vec)