Medio Oriente: l'Arabia Saudita nomina ambasciatore non residente per i Territori palestinesi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Arabia Saudita ha nominato oggi un ambasciatore non residente per i Territori palestinesi, che fungerà anche da console generale per Gerusalemme. Il ruolo sarà ricoperto da Nayef al Sudairi, l'attuale ambasciatore in Giordania, secondo un messaggio su X, precedentemente noto come Twiter, del ministero degli Esteri saudita. Al Sudairi ha presentato le sue credenziali a Majdi al Khalidi, consigliere per gli affari diplomatici del presidente palestinese, Mahmoud Abbas, presso la sede dell'ambasciata palestinese ad Amman. La nomina giunge mentre si susseguono indiscrezioni su un potenziale avvio delle relazioni diplomatiche tra Israele e Arabia Saudita. (Res)