Maltempo: Bonaccini, “unici contributi arrivati da Regione”, per Meloni “stanziati già 4,5 miliardi”

18 ottobre 2021

- Abbiamo ricevuto la risposta della presidente Meloni e purtroppo non è positiva. “Confermo poi che al di là di quanto attivato da me insieme al Dipartimento nazionale di Protezione civile, nulla è arrivato in termini di indennizzi a famiglie e imprese colpite”. Così il presidente della regione Emilia-Romagna, Stefano Bonaccini, di fronte alla risposta ricevuta dalla presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, alla lettera che gli aveva inviato insieme al sindaco della Città Metropolitana di Bologna, Matteo Lepore, e ai presidenti delle Province di Ravenna e Forlì-Cesena, Michele De Pascale e Enzo Lattuca, i territori più colpiti. Meloni nella lettera ha infatti sottolineato che il governo ha già stanziato 4,5 miliardi per la ricostruzione delle zone alluvionate. Inoltre, ha fatto presente come non bisogna cedere alla fretta ed alla frenesia che pare rispondere al desiderio di qualcuno di avere un po' di visibilità, alimentando polemiche inutili. Meloni ha infine evidenziato come non abbia avuto modo di leggere alcuna parola di sostegno da parte di Bonaccini all’azione di governo sul maltempo. “Ribadisco la richiesta di un incontro per trovare, insieme e con spirito di collaborazione, le risposte più efficaci per persone e imprese colpite dall’alluvione, che chiedono solo una cosa: tornare alla normalità e poter ripartire. Ricevendo il 100 per cento degli indennizzi, come promesso dal governo”, replica Bonaccini. (segue) (Rin)