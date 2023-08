Carceri: Mattia (Pd), nel Lazio 6.209 detenuti su 5.287 posti disponibili, situazione allarmante

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Secondo i dati del dipartimento dell'amministrazione penitenziaria (Dap) a fine luglio nei 14 istituti penitenziari del Lazio il numero dei detenuti è aumentato di 29 unità: sono 6.209 a fronte dei 5.287 posti disponibili. Lo afferma in una nota la consigliera del Pd del Lazio, Eleonora Mattia. Nelle carceri del Lazio "il sovraffollamento e le condizioni di disagio, per detenuti e agenti, peggiorano progressivamente, come dimostrano sia gli episodi di cronaca che i recenti dati del dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria (Dap), in base ai quali a fine luglio, quando le presenze in carcere diminuiscono leggermente, il numero dei detenuti nei 14 istituti penitenziari del Lazio è invece aumentato a 6.209, ovvero 29 in più del mese precedente (al 30 giugno erano 6.180), per 5.287 posti disponibili", spiega. (segue) (Com)