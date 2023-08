Milano: 35enne ferito da arma da fuoco a Cinisello

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Questa mattina un uomo si è presentato all’ospedale Bassini di Cinisello Balsamo (MI) ferito da arma da sparo, alla guida della propria auto. L'uomo, un cittadino italiano di 35 anni che vive a Cinisello, si è presentato presso la struttura sanitaria dove sulle 12 è intervenuta la Polizia di Stato che al momento sta effettuando rilievi e accertamenti per comprendere la dinamica e attribuire eventuali responsabilità. Il 35enne non ha riferito nulla sulla dinamica, era stato ferito da due colpi ai glutei e due all’addome. (Com)