Ostia: aggredisce medico con forbici in reparto ortopedia del Grassi, arrestato 31enne

- Aggressione all'ospedale Grassi di Ostia. Un 31enne è stato arrestato ieri dopo aver minacciato con una forbice il medico curante. I poliziotti, di turno nel presidio di polizia dell'ospedale, sono intervenuti per sedare l'uomo, andato in escandescenza all'interno del reparto di ortopedia dell'ospedale. Il 31enne esigeva cure immediate e, mentre attendeva, ha aggredito il medico di turno, minacciandolo con delle forbici. Il dottore, che ha tentato di bloccare l'uomo, ha riportato ferite guaribili con una prognosi di 30 giorni. L'aggressore è stato arrestato e portato al commissariato Lido di Ostia. L'arresto è stato convalidato.(Rer)