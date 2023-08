Scuola: assessore Municipio I, basta demagogia, nessun bambino resterà senza classe

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel Municipio Roma I "nessun bambino resterà privo di una classe o dovrà spostarsi in altre scuole". Lo affermano in una nota congiunta l'assessora alle Politiche giovanili del Municipio I, Giulia Silvia Ghia, e l'assessora all'Edilizia scolastica del Municipio I, Alessandra Sermoneta. "La nota congiunta del capogruppo capitolino della lista Civica Raggi, Antonio De Santis, e della capogruppo M5s al Municipio I, Federica Festa affronta il tema del servizio scolastico facendo demagogia e disinformazione - spiegano -. La presidente del Municipio Roma I, Lorenza Bonaccorsi, gli assessori del Municipio I e l’assessora capitolina alla Scuola, Claudia Pratelli non solo riconoscono la scuola pubblica come primo presidio sociale da difendere, ma lo dimostrano con i fatti. La chiusura di nove sezioni - sottolineano - si è resa necessaria per la carenza del numero degli iscritti dovuta principalmente allo spopolamento sul territorio di un Municipio che in quattro anni ha perso circa 50 mila residenti". (segue) (Com)