Scuola: assessore Municipio I, basta demagogia, nessun bambino resterà senza classe (2)

- "Come i rappresentanti dell’opposizione - proseguono Ghia e Sermoneta - dovrebbero sapere, il Decreto del presidente della Repubblica 81 prevede classi con un numero di bambini non inferiore a 18, che su questo Municipio si sarebbe tradotto automaticamente nella chiusura di tre scuole, ben oltre le nove sezioni attuali. In questa situazione - aggiungono - e per non incorrere in alcun danno erariale, gli uffici del Campidoglio, quelli del Municipio e le Poses hanno portato avanti una mediazione lunga e complessa che è riuscita a salvaguardare l’integrità piena del servizio: nessun bambino resterà infatti privo di una classe, nessuno dovrà spostarsi in altre scuole e saranno mantenuti integri il più possibile i gruppi classe. Questo risultato è stato possibile proprio perché nessuna scuola verrà chiusa ma, appunto, solo alcune sezioni, basandosi anche sui numeri (ancora in crescita) delle iscrizioni fuori bando che si sono riaperte all’inizio del mese di giugno. Quindi si sta parlando in sostanza di disattivazioni temporanee, oggetto di revisione sulla base dell’andamento delle iscrizioni fuori termine che dovessero pervenire nei prossimi mesi". (segue) (Com)