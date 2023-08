Gioventù: Castellone (M5s), politica deve coinvolgere giovani in processi decisionali

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Coinvolgere i giovani nei processi decisionali e renderli protagonisti e non solo destinatari dell'azione politica: “queste le sfide su cui personalmente lavoro da sempre sia a livello nazionale che locale. Ma è necessario che questo modus operandi diventi la regola, non più l'eccezione". Lo scrive su Instagram la vicepresidente del Senato ed esponente M5s, Mariolina Castellone, in occasione della Giornata internazionale della Gioventù dell'Onu, il cui tema per il 2023 è "Competenze verdi per i giovani: verso un mondo sostenibile”. "In un mondo innegabilmente minacciato dai cambiamenti climatici, ogni giorno, più volte al giorno, il successo della transizione ecologica è fortemente connesso alla diffusione tra i giovani di competenze ecologiche. Ciò non significa solo dotarli di conoscenze tecniche che possano portare a decisioni sostenibili sia nel campo professionale che personale, ma anche e soprattutto di riconoscere e saper valorizzare a livello politico e istituzionale la loro lungimiranza, sensibilità, resilienza, intraprendenza", ha aggiunge Castellone. "In questa fase storica i governi non possono sottovalutare quanto sia cruciale fornire ai giovani lo spazio necessario affinché possano esprimersi e agire per preservare il presente e costruire il futuro.U n governo con un minimo di visione non può che promuovere il coinvolgimento dei giovani nei processi decisionali. Non farlo sarebbe un errore imperdonabile", conclude la vicepresidente di palazzo Madama. (Rin)