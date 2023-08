Brasile: governo acquista ex fabbrica Ford dopo flop trattative con cinese Byd

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo del Brasile ha annunciato che acquisterà lo stabilimento produttivo dismesso nel 2021 dalla compagnia automobilistica statunitense Ford a Camaçari, nello stato di Bahia. La fabbrica era al centro di una trattativa per la cessione alla compagnia cinese di veicoli elettrici Byd. Le compagnie avevano firmato a marzo 2022 un protocollo d'intesa per la vendita della struttura, tuttavia non è mai stato siglato un accordo definitivo per la vendita. "Lo scopo dell'accordo – riferisce Ford - è quello di semplificare e accelerare il processo di passaggio di proprietà della fabbrica, contribuendo alla generazione di valore per lo Stato e la comunità bahiana". L'acquisto da parte del governo brasiliano dovrebbe facilitare il successivo trasferimento della proprietà alla Byd. (segue) (Brb)