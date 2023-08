Brasile: governo acquista ex fabbrica Ford dopo flop trattative con cinese Byd (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'annuncio arrivava inoltre a pochi giorni dall'incontro tra Stella Li e il presidente del Brasile, durante il quale il governo brasiliano aveva garantito la concessione di incentivi fiscali e benefici statali in favore della Byd, favorendo così l'avvio della produzione in Brasile. La compagnia prevede investire 10 miliardi di real entro il 2025 e di avviare la produzione già entro la fine di quest'anno, riuscendo a produrre 30 mila veicoli all'anno nel 2024 e 150 mila unità dal 2025. L'azienda ha inoltre annunciato la produzione a Bahia di sette modelli tra auto elettriche al 100 per cento, ibridi "plug-in" che potranno utilizzare etanolo. Tutti i modelli sono stati esposti oggi. (segue) (Brb)