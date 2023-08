Etiopia: cittadini spagnoli evacuati ad Addis Abeba partono domani per Madrid

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I 20 cittadini spagnoli rimasti bloccati in Etiopia all’inizio di agosto a causa degli scontri armati tra l’esercito regolare e le milizie di Fano, in Amhara, sono stati evacuati dalla città di Bahar Dar alla capitale Addis Abeba, da dove domani partiranno per tornare a Madrid. Lo riporta l’agenzia di stampa “Europa Press”, sulla base di quanto riferito dal ministero degli Esteri della Spagna. Il gruppo di spagnoli, all’arrivo ad Addis Abeba, è stato ricevuto dall’ambasciatore in Etiopia Manuel Salazar Palma, dal console Fernando Magallanes e da altri funzionari dell’ambasciata. I 20 cittadini della Spagna resteranno in un albergo della capitale etiope fino a domani, per poi essere trasferiti a Madrid attraverso un volo commerciale. (Spm)