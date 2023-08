Francia: revocata allerta Torre Eiffel per minaccia bomba

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- È stata revocata l’allerta presso la Torre Eiffel disposta oggi dalle autorità di Parigi a seguito di un allarme bomba. Lo rende noto l’emittente televisiva “BfmTv”. I tre piani della torre e il piazzale circostante erano stati fatti evacuare nella tarda mattinata per consentire la messa in sicurezza dell’area e il sopralluogo degli artificieri. Il monumento è poi stato riaperto al pubblico intorno alle 15:30, dopo essere rimasto inaccessibile per alcune ore. (Frp)