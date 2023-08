Maltempo: Fregolent (Iv) a Meloni, ricerca di visibilità è di chi ha fatto passerelle senza mantenere promesse

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Lasciano increduli le parole della premier Meloni nella lettera inviata al presidente Bonaccini. “La ricerca di visibilità è quella di chi ha fatto passerelle nei luoghi alluvionati e ha detto che avrebbe dato risposte certe a un territorio importante per l'economia del paese, non quelle di chi chiede dar seguito agli annunci". Lo dichiara in una nota la senatrice di Italia viva, Silvia Fregolent. "Meloni dimostra non solo un'incapacità a dialogare con le istituzioni locali, ma - conclude - tutta la sua inaffidabilità dopo le tante promesse che ad oggi non hanno visto nemmeno l'ombra dell'esecuzione". (Rin)