Infrastrutture: Brasile, Lula presenta piano investimenti pubblici da 312 miliardi di euro (2)

- La presidenza riferisce che il programma investirà 1.300 miliardi di real (241 milioni di euro) entro il 2026, alla fine del terzo mandato di Lula. Il presidente ha sostenuto che le misure previste nel programma servono anche a evitare il degrado ecologico del Paese. "Non c'è modo di pensare a nessuna forma di crescita economica, di generazione di ricchezza, che non sia verde e sostenibile", ha detto. Lula scommette sul ritorno del programma per favorire la generazione di posti di lavoro e di reddito con grandi opere in diverse aree, con impegni realizzati dal governo federale e partnership con il settore privato. (segue) (Brb)