Latina: trovato nido di tartaruga marina con 74 uova a Capoportiere (2)

- "La presenza di uova e di tartarughe marine sulle nostre spiagge indica che ci troviamo in un contesto ambientale favorevole", ha spiegato il sindaco di Latina Matilde Celentano. "Questo - ha aggiunto - è certamente un dato positivo, sia in termini di biodiversità che di possibilità di sviluppo eco-sostenibile. Seguiremo da vicino la schiusa delle uova". L'amministrazione comunale, informata della presenza del nido di tartaruga a Capoportiere, ha subito attivato i servizi competenti. "Il nido - ha sottolineato l'assessore all'Ambiente di Latina, Franco Addonizio - si trova a ridosso della duna, in prossimità dell'accesso in cui transitano i mezzi dell'Abc per la pulizia della spiaggia. Come nel caso di Foce Verde - ha proseguito -, abbiamo subito richiesto all'azienda speciale di informare i propri operatori addetti al servizio di pulizia delle spiagge di prestare la massima attenzione". (segue) (Com)