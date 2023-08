Incendi: Pellicini (Fd'I), giusto aumentare pene per piromani

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- È condivisibile il provvedimento con cui il governo Meloni ha innalzato da quattro a sei anni la pena massima per l'incendio boschivo doloso. Lo afferma in una nota Andrea Pellicini di Fratelli d'Italia, componente della commissione giustizia Camera dei deputati, secondo cui "con il tetto massimo di quattro anni, i colpevoli di questi reati devastanti contro l'ambiente potevano financo usufruire delle sanzioni sostitutive delle pene detentive brevi e delle misure alternative alla detenzione, benefici incompatibili con azioni così gravi. Chi si rende responsabile di delitti oltremodo vili, come quello di dar fuoco ad un bosco, mettendo in pericolo la vita di persone e animali, va punito in modo adeguato", conclude. (Rin)