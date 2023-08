Milano: Carabinieri arrestano 21enne e 28enne in Stazione Centrale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Carabinieri in seguito a controlli nella zona di Stazione Centrale. I due erano stati segnalati perché intenti a rovistare all’interno di un’autovettura in sosta, all'arrivo dei Carabinieri in via Morgagni, sono stati trovati in possesso di vari effetti personali. Da accertamenti successivi è emerso che parte della refurtiva è stata asportata dall’autovettura dopo aver infranto il finestrino, invece un profumo del valore di 140 euro risultato rubato poco prima da un negozio di profumeria in Corso Buenos Aires. I due indagati accompagnati presso le camere di sicurezza della caserma Montebello, sono stati contestualmente deferiti in stato di libertà per porto abusivo di arma bianca, perché in possesso anche di due coltelli a serramanico. I due coltelli sono stati sequestrati mentre la refurtiva recuperata è stata restituita ai legittimi proprietari. (Com)