Pnrr: Decaro (Anci), già aggiudicati lavori per il 94,4 per cento dei Pui (2)

- "Come sempre siamo abituati a fare quando abbiamo a che fare con le opere che riguardano i nostri Comuni e i nostri concittadini - sostiene il presidente dell'Aanci - anche stavolta abbiamo voluto fare i conti con serietà anche per evitare che qualcuno potesse sostenere la tesi per cui i fondi europei verrebbero spostati perché i Comuni sono in ritardo. I numeri dicono chiaramente che questo sicuramente non è vero. Al contrario. Grazie anche al sostegno di Invitalia, a cui si sono rivolti 142 soggetti attuatori per 399 interventi del valore complessivo di 1,6 miliardi, possiamo dire di essere in dirittura d'arrivo. Molti sono già andati anche oltre l'aggiudicazione dei lavori: secondo la stessa Invitalia, infatti, al 10 agosto scorso erano stati emessi ben 98 Ordini di attivazione, che è l'atto amministrativo successivo all'aggiudicazione che attiva l'inizio dei lavori". "Di fronte a questa situazione oggettiva - conclude Decaro - inviteremo il governo a ripensarci. Noi come si vede abbiamo fatto il nostro dovere, nei tempi che ci erano stati assegnati: siamo convinti che i PUI debbano essere completati con i fondi certi del PNRR e non lasciati nell'incertezza del reperimento di altre fonti di finanziamento". (Com)