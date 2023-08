Carceri: Rossomando (Pd), in casi come Torino introdurre obbligo avviso Garante

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

23 luglio 2021

- "Quelle di Torino sono le ennesime tragedie nelle carceri italiane, la vera emergenza in ambito di giustizia che il governo continua a non affrontare. Chiediamo con forza al ministro Nordio di assumere questa emergenza come priorità assoluta con atti concreti". Lo dichiara in una nota la vicepresidente del Partito democratico del Senato, Anna Rossomando. "Inoltre, nei casi di non alimentazione volontaria, proponiamo di introdurre l'obbligo di avviso al Garante territoriale e al Tribunale di sorveglianza", conclude.(Rin)