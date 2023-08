Salario minimo: Bonelli (Avs), per Meloni incontro fallimentare

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "L'incontro di ieri e' stato un vero e proprio fallimento delle politiche di Giorgia Meloni: zero idee e solo tanta propaganda. Vasco rossi direbbe che dovremmo dare un senso a questa storia, ma il problema è che un senso non ce l'ha proprio. A Camere chiuse, lei propone che si discuta in un altro luogo, extraparlamentare, quando la maggioranza di Governo in Commissione Lavoro della Camera, luogo preposto per l'analisi delle proposte, ha ripetuto una serie di niet alla discussione sul salario minimo". Lo afferma in una nota il co-portavoce di Europa Verde e deputato di Verdi e Sinistra Angelo Bonelli, che prosegue: "La premier anche ieri ha parlato di lotta al caro vita e all'inflazione, ma come ha detto lei stessa l'aumento dell'inflazione deriva da fattori endogeni come il costo energia. C'era la possibilità di intervenire, perché il governo non ha applicato la tassa degli extraprofitti energetici voluta da Draghi, incassando solo 2,7 miliardi euro?". (segue) (Rin)