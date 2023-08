Salario minimo: Bonelli (Avs), per Meloni incontro fallimentare (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "E - aggiunge - che ne è della tassa extraprofitti energetici voluta dalla stessa Meloni per il 2023, che doveva essere incassata il 30 giugno 2023, sono entrati solo 82 milioni di euro su 2,5 miliardi previsti dal governo che e' stato costretto a concedere una proroga per il pagamento al 30 nov 2023. Per abbassare le bollette degli italiani sono stati utilizzati 25 mld € di soldi del bilancio dello Stato". "Ribadiamo il nostro concetto: non puntare sulla transizione energetica e quindi ecologica ha tenuto alte le bollette. Ad agosto il gas costava 330 €/ Mwh oggi 30, ma le bollette per le famiglie sono rimaste alte e a loro nessuna proroga è concessa. Ecco perché anche sul salario minimo non concederemo nessuna proroga, perché i lavoratori e le lavoratrici devono riuscire a vivere e non a sopravvivere, Questo è anche il motivo per cui, come opposizioni, stiamo organizzando un imponente mobilitazione con una raccolta di firme che ormai è ai nostri di partenza", conclude Bonelli (Rin)