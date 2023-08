Ostia: alcool a minorenni, sospesa licenza di locale in via Quiriaco

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Ieri pomeriggio, i carabinieri della Stazione di Ostia hanno notificato un provvedimento di sospensione della licenza, per sette giorni, al gestore di un locale ubicato in via Quiriaco, sul litorale romano per somministrazione di bevande alcoliche a minori. Il provvedimento è stato emesso dal questore di Roma su richiesta degli stessi carabinieri che, lo scorso 4 agosto, hanno accertato la somministrazione di bevande alcoliche a due clienti minori di 16 anni, e a un minore di 18 anni. (Rer)