Migranti: Libano, arrestati 130 siriani e 5 libanesi in procinto di lasciare il Paese

- Le autorità libanesi hanno arrestato 130 siriani e cinque locali a Sheikh Zennad, nell'Akkar, nel nord del Libano, per aver tentato di fuggire illegalmente dal Paese via mare. Lo ha riferito l'esercito libanese in un comunicato stampa, specificando che gli arrestati cercavano di raggiungere un Paese europeo. Da gennaio a dicembre 2022, l'Alto commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati (Unhrc) ha dichiarato di aver ricevuto segnalazioni di 51 imbarcazioni coinvolte nell'emigrazione irregolare, con un totale di 4.334 persone a bordo. Nel 2022, secondo i dati dell'Unhcr, le persone che hanno cercato di lasciare il Libano irregolarmente sono stati il 62,2 per cento siriani, il 28 per cento libanesi e l'11 per cento palestinesi. (Lib)