Milano: De Corato (Fd'I), arresti a Rozzano, servono controlli periodici

- A Rozzano sono stati effettuati alcuni controlli che hanno portato a diverse sanzioni e arresti. "Queste operazioni di sicurezza vanno benissimo ma perché, nel capoluogo lombardo, non vengono effettuate periodicamente?". Lo comunica in una nota l'On. di Fratelli d'Italia Riccardo De Corato, sui controlli effettuati dalle Forze dell'Ordine a Rozzano. "Solo nell'ultima settimana - continua De Corato - in città, si sono verificati attacchi di writers a monumenti, furti in vari appartamenti peraltro molteplici nello stesso palazzo, aggressioni, liti, scippi per strada a turisti e di "ghisa" nemmeno l'ombra! Ma in una città semivuota, soprattutto nella settimana di ferragosto dove da anni si concentra un bassissimo flusso di milanesi presenti in città, gli Agenti di Polizia Locale dove sono e a fare cosa?" conclude.(Com)