Lazio: pubblicato bando per attività culturali, 1,5 milioni ai Comuni

- È di 1,5 milioni di euro la cifra stanziata dalla Regione Lazio, su iniziativa dell’assessore al bilancio Giancarlo Righini, ai Comuni del territorio - compresa Roma Capitale e i suoi Municipi - per la valorizzazione di iniziative culturali, sociali e turistiche nel Lazio da svolgersi nel periodo intercorrente tra il primo luglio e il 30 settembre 2023. È quanto prevede un bando di Lazio Crea pubblicato l’11 agosto a cui possono partecipare tutti i Comuni laziali a patto che la domanda, pena esclusione, venga inviata a partire dal 24 agosto e fino al 1 settembre. Gli ambiti e i settori per i quali è previsto lo stanziamento sono: culturale (valorizzazione e conservazione dei beni artistici; mostre e visite istituzionali; rassegne teatrali e musicali); sociale (assistenza e sicurezza sociale; iniziative di solidarietà; promozione e diffusione di principi di pari opportunità e integrazione tra i popoli); turistico (turismo e folklore regionale con particolare riferimento alla valorizzazione delle tradizioni comprese le manifestazioni enogastronomiche; tutela dell’ambiente e del paesaggio anche in occasione di visite istituzionali). E' quanto si legge in una nota della Regione Lazio. (segue) (Com)